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UNICEF'ten 177 milyon çocuk için uyarı

UNICEF'ten 177 milyon çocuk için uyarı
UNICEF'ten 177 milyon çocuk için uyarı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kızamık aşısı programlarının gecikmesi sonucu kızamığın yayılabileceği ve durumdan 117 milyon çocuğun etkilenebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), korona virüs pandemisi yüzünden çocukların kızamık aşısı programlarının gecikebileceği ve eksik aşılar nedeniyle kızamık salgınının baş gösterebileceği noktasında uyarıda bulundu. UNICEF, korona virüs pandemisi nedeniyle dünyada 117 milyon çocuğun eksik aşı riski altında olduğunu, aşıların ertelenmesinin kitlesel kızamık salgınlarına yol açabileceğini bildirdi. UNICEF, bu dönemde sağlık hizmetleri üzerindeki baskı nedeniyle 37 ülkede 117 milyon çocuğun aşılanamayabileceğini açıkladı. Uluslararası topluma seslenen UNICEF, "Covid-19 tehdidi sırasında kızamık aşıları da dahil olmak üzere tüm aşılama hizmetlerinin sağlanması hayat kurtarmak için şarttır” ifadelerini kullandı.

Burun akıntısı, hapşırma, öksürük, ateş yükselmesi gibi semptomlara neden olan kızamık hastalığı en çok kuzey Afrika ülkelerinde yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre 2018'de dünya çapında kızamıktan 140 binden fazla kişi öldü.

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