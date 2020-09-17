Üniversite adayları için ek tercihler başladı

Üniversite sınavı sonrası öğrenciler ilk tercihlerini yaparak okul kayıtlarını yaptırdı. Henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ise ek tercihler başladı. Adaylar boş kalan 57 bin kişilik ve kayıt yaptırılmayan kontenjan için 17 – 23 Eylül tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. Kimlerin ek tercih başvurusu yapabileceği hakkında bilgiler veren Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekiyor. 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler” dedi.

“24 tercih hakkı var”

Ek Yerleştirmede adayların 24 tercih hakkı bulunduğunu hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Ek yerleştirme işleminde bulunacak aday 24 tercihi geçmemek şartıyla istediği sayıda tercih yapabilir. Oluşturacağınız tercih listesinde program kodlarını doğru yazdığınızdan emin olun. Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu nedenle en çok yerleşmek istediğiniz bölümden en az istediğiniz bölüme göre tercih listenizi oluşturun” diye konuştu.

“Ek yerleştirme ücretini ödemeyi unutmayın”

Gülşen ayrıca şu hatırlatmalarda da bulundu;

“Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilmek için, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olmak gerekiyor. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilir. Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemeyi de unutmayın.”

“ÖSYM bursuna ek artı yüzde 50 tercih indirimi uygulanacak”

Tercih indirimleri hakkında da bilgi veren Gülşen, “2020 YKS ek kontenjan tercihlerinde ilk 5 tercihinden herhangi birinde İstanbul Gelişim Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına yerleşenlere veya araya hiçbir üniversite koymadan kaçıncı sırada olursa olsun İstanbul Gelişim Üniversitesi'ni tercih edenlere ÖSYM bursuna ek artı yüzde 50 tercih indirimi uygulanacak” ifadelerini kullandı.

