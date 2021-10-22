Ünlü ABD'li oyuncu film setinde kazayla görüntü yönetmenini öldürdü

ABD'de "Rust" filminin çekimi sırasında korkunç anlar yaşandı. ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in elindeki kuru sıkı silahın ateş alması sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ve film yönetmeni Joel Souza'nın yaralandığı bildirildi.

Yaralılar farklı hastanelere kaldırılırken, 42 yaşındaki Hutchins'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı. 48 yaşındaki Souza'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Filmin çekildiği New Mexico eyaletine bağlı Bonanza Creek Ranch'te meydana gelen olayın ardından polisten açıklama geldi. Santa Fe County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, olayda ateşli silah kullanıldığı, silahın ve merminin türünün araştırıldığı kaydedildi. Soruşturmanın devam ettiği ve Baldwin'e yönelik herhangi bir suçlamada bulunulmadığı vurgulandı. Baldwin'in şerif ofisine gelerek polisle görüştüğü, daha sonra binadan ayrıldığı ifade edildi. ABD medyası, Baldwin'in şerif ofisi önünde gözyaşları içinde görüldüğünü aktardı.

Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Birliği, Hutchins'in ölümünün "yıkıcı bir haber" ve "korkunç bir kayıp" olduğunu belirtti.

Filmin konusu ile sette yaşanan olayda dikkat çeken benzerlik

Baldwin, filmde kazara birini vuran 13 yaşındaki torununu kaçıran bir dedeyi canlandırıyor. Sette yaşanan ölümün ardından durdurulan çekimlerin kasım ayı başlarında devam edeceği duyuruldu.