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Ünlü et restoranı Nusr-Et'te yangın paniği

Ünlü et restoranı Nusr-Et'te yangın paniği
Ünlü et restoranı Nusr-Et'te yangın paniği

Ünlü et restoranı Nusr-Et'in Etiler şubesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ünlü et restoranı Nusr-Et'te yangın paniği - Tıkla İzle

Yangın, saat 14.10 sıralarında ünlü et restoranı Nusr-Et'in Etiler'de bulunan şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın dış cephesinde süren çalışma esnasında izolasyon malzemesi alev aldı. Bunun üzerine restoran çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülürken, dış cephedeki malzeme de yeni bir parlama ihtimaline karşın söküldü.

Yunus Emre Şeker
 

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