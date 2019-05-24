Ünlü oyuncunun kardeşini evden itfaiye kurtardı

Olay Bakırköy Ataköy 1. Kısımda meydana geldi. İddiaya göre, ünlü oyuncu Cihat Tamer'in kız kardeşi Ayşe İnci Ergüven yaşadığı evin banyosunda henüz bilinmeyen bir nedenle düşerek baygınlık geçirdi. Kendisinden bir süre haber alamayan komşuları Ergüven'in hayatından endişe ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve giren ekipler yaşlı kadının banyoda kilitli olduğunu fark etti. Kapının hemen arkasında olan kadının bulunduğu yere giremeyen ekipler itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri banyoda bulunan camdan içeriye girdi ve kapıyı açtı. Bunun üzerine ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ergüven Ambulans ile Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz