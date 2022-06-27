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Ürdün'de zehirli gaz dolu tank patladı: 4 ölü, 70 yaralı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tank patladı: 4 ölü, 70 yaralı
Ürdün'de zehirli gaz dolu tank patladı: 4 ölü, 70 yaralı

Ürdün’ün liman kenti Akabe’de zehirli gaz dolu tankın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

Ürdün’de zehirli gaz dolu tank patladı: 4 ölü, 70 yaralı - Tıkla İzle

Ürdün'de zehirli gaz sızıntısı meydana geldi. Akabe kentindeki limanda nakliye sırasında zehirli gazla dolu bir tank düşerek patladı. Havaya yayılan zehirli gaz nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi ise yaralandı. Gaz sızıntısının meydana geldiği bölgeye uzman ekiplerin yönlendirildiği aktarıldı.
Limandaki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, zehirli gaz dolu tankın vinç yardımı ile nakliye için gemiye yüklendiği sırada vinçten kurtularak yere düştüğü ve patlamanın etkisi ile havaya sarı tonlarında bir gazın yayıldığı görüldü.

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