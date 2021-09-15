Üsküdar'da 2 yıldır bitmeyen İSKİ çalışması esnafın çilesi oldu

Üsküdar Selmani Pak Caddesi üzerinde yaklaşık 2 yıl önce İSKİ tarafından başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor. Bitirilemeyen çalışmalar nedeniyle tek şeride düşürülen çift şeritli yollar cadde üzerinde özellikle iş çıkış saatlerinde yoğun trafiğe neden oldu. Kazı alanından yükselen tozlar ise çevre esnafının tepkisine yol açtı. Çevre sakinleri ise yolun daraltılması nedeniyle sık sık kazaların yaşandığını belirtirken çalışmaların yavaş ilerlediğini iddia ederek bir an önce sona ermesini istedi.

Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik

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