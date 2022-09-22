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Üsküdar'da İETT otobüsleri kaza yaptı

Üsküdar'da İETT otobüsleri kaza yaptı
Üsküdar'da İETT otobüsleri kaza yaptı

Üsküdar’da duraktan yolcu almak isteyen İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü yandan çarptı. Kaza sonucu yolcular durakta kaldı.

Üsküdar’da İETT otobüsleri kaza yaptı - Tıkla İzle

Kaza, saat 15.45 sıralarında Üsküdar'da Altunizade durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu almak için Altunizade durağına yaklaşan İETT otobüsüne, başka bir İETT otobüsü yandan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle otobüs sefer sayısında aksaklık yaşandı. Yolcular durakta alternatif olarak gönderilen İETT otobüsünü uzun bir süre bekledi. Kaza nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik
 

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