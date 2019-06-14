Üsküdar'da tek teker üzerinde ilerleyen motosikletli maganda yakalandı

Üsküdar'da motosikletiyle tek teker üzerinde ilerleyerek trafik güvenliğini hiçe sayan Y.F.K., olayın medyaya yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. Şahsa ‘aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri' ve ‘sürücü belgesiz araç kullanmak' suçlarından toplamda 3 bin 20 lira para cezası uygulandı. Ayrıca şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.