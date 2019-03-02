Usta oyuncusu Şener Şen, akademik çalışma konusu oldu

Yakın Doğu Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi Muzaffer Onuk, "Türk Sinemasında Mizah: Şener Şen Örneği" adlı yüksek lisans tez çalışması kapsamında usta oyuncu Şener Şen'in kariyer ve hayatını konu alacak. Tez çalışmalarına başlayan Onuk, Vasfi Öngören'in yazdığı "Zengin Mutfağı" adlı oyunu sergilemek için Ankara'da bulunan usta oyuncu Şener Şen ile Ankara'da bir araya geldiği belirterek, usta oyuncuya kendisinin çizdiği Şener Şen karikatürünü imzalattığını kaydetti.

Mutluluk ve heyecanını paylaştı

Görüşmesinde tez çalışmasının içeriği ile ilgili Şener Şen'e sorular da sorma fırsatı yakaladığını dile getiren Onuk, Şener Şen ile güncel olaylarla ilgili uzun ve keyifli bir sohbet geçirdiğini ve böyle bir şansı yakaladığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Onuk, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap danışmanlığında yürütülen çalışmasının, Şener Şen adına yapılan ilk akademik çalışma olması açısından özel bir önem arz ettiği ifade etti.