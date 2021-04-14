Utah Jazz evinde Oklahoma'yı mağlup etti

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Vivint Arena'da karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı 106-96'lık skorla mağlup ederek 41. galibiyetini elde etti. Utah'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 11 dakika parkede kaldı ve 2 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Takımda Bojan Bogdanovic 23 sayı, 7 ribaund ve Donovan Mitchell da 22 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Ligdeki 34. yenilgisini alan Oklahoma'da ise Luguentz Dort'un 42 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Minnesota Timberwolves: 97 - Brooklyn Nets: 127

Toronto Raptors: 103 - Atlanta Hawks: 108

Indiana Pacers: 115 - Los Angeles Clippers: 126

Charlotte Hornets: 93 - Los Angeles Lakers: 101

Utah Jazz: 106 - Oklahoma City Thunder: 96

Portland Trail Blazers: 115 - Boston Celtics: 116

Phoenix Suns: 106 - Miami Heat: 86

Oğuzhan Ort