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Utah Jazz evinde Oklahoma'yı mağlup etti

Utah Jazz evinde Oklahoma'yı mağlup etti
Utah Jazz evinde Oklahoma'yı mağlup etti

NBA'de milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Utah Jazz evinde karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı 106-96'lık skorla mağlup etti. Ersan 11 dakika süre aldı ve 2 ribaund ile maçı tamamladı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Vivint Arena'da karşılaştığı Oklahoma City Thunder'ı 106-96'lık skorla mağlup ederek 41. galibiyetini elde etti. Utah'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 11 dakika parkede kaldı ve 2 ribaund ile mücadeleyi tamamladı. Takımda Bojan Bogdanovic 23 sayı, 7 ribaund ve Donovan Mitchell da 22 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu. Ligdeki 34. yenilgisini alan Oklahoma'da ise Luguentz Dort'un 42 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Minnesota Timberwolves: 97 - Brooklyn Nets: 127

Toronto Raptors: 103 - Atlanta Hawks: 108

Indiana Pacers: 115 - Los Angeles Clippers: 126

Charlotte Hornets: 93 - Los Angeles Lakers: 101

Utah Jazz: 106 - Oklahoma City Thunder: 96

Portland Trail Blazers: 115 - Boston Celtics: 116

Phoenix Suns: 106 - Miami Heat: 86

Oğuzhan Ort

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