Uykuda dolaşma problemine dikkat

Kişinin bu esnada uyandırılması güçtür ve olup biteni hatırlamaz. Uykunun ilk kısımlarında, özellikle uykuya daldıktan birkaç saat içinde görülür. Nerdeyse, toplumda 40 kişiden birinde bu sorun vardır. Özellikle 5 yaş civarında başlar ve genelde ergenlik çağının sonuna doğru ortadan kalkar. Ancak bazı yetişkinlerde devam edebilir. Kadınlarda ve erkeklerde aynı oranda görülür. Ailede uyurgezerlik varsa çocuklarda daha sık görülür. Genellikle 10 dakika sürer ve kişi tekrar yatağına dönüp, uyur” diye konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, uyurgezerlerde görülen davranışları şöyle sıraladı;

1. Yataktan kalkma

2. Yürüme

3. Yatağını düzeltme

4. Anlamsız yüz ifadesi

5. Uyandırılırsa tepkisizlik

6. Başka odaya geçme

7. Yemek yeme ve bir şeyler içme

8. Telefonla konuşma

9. Kısa konuşmalar.

10. Anlamlı cevap verememe

11. Pencere açma

12. Cam kırma

13. Evden dışarı çıkma

14. Araba kullanma

15. Bazen, birine zarar verme

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, uyurgezerliğin nedenleri konusunda ise şunları söyledi;

“Uyandırılma: Özellikle küçük çocuklarda gece uyandırılma, uyurgezerliğe neden olabilmektedir

Uykusuzluk: Uzun süreli uyku bozukluğu ya da vardiyalı çalışma şekli soruna neden olabilir.

Migren: Özellikle çocuklardaki uyurgezerlik nedenlerinden birisi de, migren olduğu unutulmamalıdır.

Psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar: Depresyon, endişe bozuklukları gibi hastalıklar, migrene neden olabilmektedir.

Kişilik problemleri: Özellikle insanlarla sürekli çatışma yaşayan kişilik özellikleri olanlarda, sık görülür.

Psikiyatri ilaçları: Bazı psikiyatrik ilaçların tedavide kullanılması esnasında, yan etki olarak ortaya çıkabilir.

Yaşlılıktaki beyin hastalıkları: Yaşlılıkta ortaya çıkan uyurgezerliğin nedeni, genelde beyin hücrelerinin ölümüne neden olan hastalıklardır.

Uyurgezerlerin odası ayağa kalktığında eşyalara çarpmayacak veya kaymayacak şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca kapı ve pencereler dikkatli bir şekilde kilitlenmelidir. Böylece zarar gelmesi veya yaralanması engellenebilir. Uyurgezerliğin tedavisinde mutlaka bir psikiyatrist ve nöroloji uzmanından yardım alınmalıdır.”