Uyuşturucu deposuna baskın: 250 kiloya yakın Hint keneviri ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yönelik yapılan yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Suç organizasyonlarının deşifre edilmesi, narkotik maddeleri çoğaltan ve depolayarak satışını yapan zehir tacirlerinin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, Fatih'te bulunan bir adreste uyuşturucu maddelerin depolandığı ve ticaretinin yapıldığı istihbaratı alındı.

Elde edilen istihbaratı değerlendiren narkotik polisi, söz konusu depoyu izlemeye aldı. Ardından belirlenen depoya önceki gün operasyon gerçekleştirildi. Şok baskında depoda bulunan A.G., F.B., Y.U. ve T.A. adlı 4 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği depoda gerçekleştirilen aramalarda daralı ağırlığı 248 kilogram olan Hint Keneviri maddesi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler gözaltına alındıktan sonra İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan tahkikat başlatılan 4 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

Sadık Kahraman

