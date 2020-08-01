İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsı sokak ortasında dövdüler

Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsı sokak ortasında dövdüler
Uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsı sokak ortasında dövdüler

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen bir şahsı mahalleli sokak ortasında tekme tokat dövüp cep telefonu ile görüntüledi.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi 167 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede uyuşturucu madde sattığı iddia edilen bir şahıs mahallede yaşayan gençler tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Kaçmaya çalışan şahsı yakalayan gençler, “Uyuşturucuları ver” diye bağırmaya başladı. Daha sonra olayı gören vatandaşlar ise “Vurmayın” diyerek gençleri sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. O anlar ise uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsı döven vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, tarafından şahıs gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahsın yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Enes Azmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.