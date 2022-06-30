Uyuşturucu tacirleri 5 kilo uyuşturucuyu bebek bisikletine sakladı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu getirdiği ihbarını aldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Gemlik ilçesi Kurtul kontrol noktasında yapılan operasyonda bir hafif ticari araç durduruldu.
Aracın bagaj kısmında bebek bisikletleri içinde seleye zulalanmış 5 kilogram metamfetamini narkotik köpeği Fırtına kısa sürede bulmayı başardı. M.P.E ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Sorgusunun ardından adliye sevk edilen iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ahmet Burak Öztürk-Barış Yalım