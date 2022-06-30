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Uyuşturucu tacirleri 5 kilo uyuşturucuyu bebek bisikletine sakladı

Uyuşturucu tacirleri 5 kilo uyuşturucuyu bebek bisikletine sakladı
Uyuşturucu tacirleri 5 kilo uyuşturucuyu bebek bisikletine sakladı

Bursa’da narkotik köpeği Fırtına'nın da katıldığı operasyonda binlerce genci zehirleyecek 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Zanlıların uyuşturucuları hafif ticari bir aracın bagajındaki bebek bisikletine zulaladığı, narkotik köpeği Fırtına'nın da kısa sürede operasyon esnasında uyuşturucuyu bulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu getirdiği ihbarını aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Gemlik ilçesi Kurtul kontrol noktasında yapılan operasyonda bir hafif ticari araç durduruldu.

Aracın bagaj kısmında bebek bisikletleri içinde seleye zulalanmış 5 kilogram metamfetamini narkotik köpeği Fırtına kısa sürede bulmayı başardı. M.P.E ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından adliye sevk edilen iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Burak Öztürk-Barış Yalım

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