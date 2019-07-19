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Uyuyakalan sürücünün teğet geçtiği yaya kıl payı ölümden döndü

Uyuyakalan sürücünün teğet geçtiği yaya kıl payı ölümden döndü
Uyuyakalan sürücünün teğet geçtiği yaya kıl payı ölümden döndü

Üsküdar’da seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyon başında uyuyakalınca yolda yürüyen bir yayayı teğet geçerek hemen arkasında duran araca çaptı. Sürücüsü uyuyakalan aracın yayayı teğet geçmesiyle olası bir faciadan dönülmüş oldu. Aracın yanı başından geçmesini fark etmeyen yaya ise araçların çarpışmasıyla durumu fark etti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Uyuyakalan sürücünün teğet geçtiği yaya kıl payı ölümden döndü - Tıkla İzle

Üsküdar'da seyir halinde olan bir aracın sürücüsü iddiaya göre direksiyon başında uyuyakaldı. Sürücüsünün uyuduğu araç kontrolden çıkarak, o sırada yolda yürüyen bir vatandaşı kıl payı teğet geçti. Yayaya çarpmadan geçen araç, yayanın hemen arkasında park halinde olan bir araca çarptı. O sırada yola bakarak yürüyen yaya ise yanı başından geçen aracı fark etmedi. İki aracın çarpışmasıyla durumu fark eden yaya, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek yoluna devam etti. Aracın yayayı teğet geçerek arkadaki araca çarptığı kazada olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Kaza anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücüsü uyuyan araç yayayı teğet geçip araca çarpıyor, kazayı fark eden yaya yürüyerek yoluna devam ediyor.  

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