Uzatılan yasak sonrası balıkçı tekneleriyle dolan Şile Limanı havadan görüntülendi

Ticari amaçlı hamsi avcılığı, 8 Ocak 2021 tarihinden başlayarak, 10 gün süreyle İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurulmuştu. Bu süre içerisinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma, inceleme ve gözlemler ile başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşları ile yapılan istişareler sonucunda, hamsi avı yasağı 28 Ocak 2021'e kadar uzatıldı. Hamsi avı yasağının uzatılması, soğuk havadan dolayı büyük balıkların derin sulara göç etmesiyle, balıkçılar Şile Limanı'na demir attı. Bazı balıkçılar yasaklar kalkana kadar ağlarını tamir ederken, bazı balıkçılar ise sezonu kapatarak ağlarını topladı. Balıkçı tekneleriyle dolan liman havadan görüntülendi.

Yasaktan dolayı mevsimsel balıkçılar bağlılar

Hamsi yasağından dolayı balıkçıların bağlı olduğunu ifade eden Balıkçı Kaptan Bahattin Gümrah, “Balıklar derin sulara göç etti. Takımımızın küçük olmasından dolayı bize göre balık yok. Çalışanlarımız ile sezonluk sözleşmemiz sona erdi. Büyük takımlar derin sularda tutmaya devam ediyorlar. 1 Eylül'de yeni sezonda tekrar balığa çıkmış olacağız. Hamsi yasağından dolayı, mevsimsel balıkçılar bağlılar. Balıklar kaçmadı ama mevsimsel soğukluktan dolayı sıcak sulara gittiler" diye konuştu.

Hamside buzhane balığı satıyoruz

Şile'de balıkçılık yapan İrfan Kayacı, "Balıkçılar olarak biz yasaklara uyuyoruz. Hamside şoklu olarak buzhaneden gelenleri satıyoruz. Yeni tutulan hamsiler ince oluyor. Vatandaşlarımızı buzhaneden olduğuyla ilgili uyarıyoruz. Balıkçılar 28'ine kadar limandalar" diye konuştu.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik

