Üzerine sıcak su dökülen çocuk, karla kaplı yolda sırtta taşınarak ambulansa ulaştırıldı

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yolu kapanan Örenağıl köyü Kömürcü mezrasında yaşayan 6 yaşındaki Mehmet Ali Baran'ın koluna sıcak su döküldü.
Kolunda yanıklar oluşan 6 yaşındaki Mehmet Ali'nin yakınları, 112 acil sağlık ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Karla kaplı olan mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, ilçe şantiye şefliği ekiplerinden yarım talebinde bulundu. Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla yolu açılan mezraya ulaşan sağlık ekipleri, 1 kilometrelik patika yolda Baran'ı sırtında taşıyarak ambulansa yetiştirdi.
Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardında Sason'da hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Baran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekrem Aktaş