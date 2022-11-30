Uzmanından enfeksiyon açıklaması: 'Hasta sayısında ciddi bir artış oldu'

Covid-19 ile mücadelede vaka sayıları düşüşteyken son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarında artış olduğu ifade ediliyor. Öksürük, ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetlerle çok sayıda vatandaş hastanelerin poliklinik ve acil servislerine başvururken uzmanlar grip (influenza) başta olmak üzere RSV, Covid-19, metapnömovirüs ile rinovirüslerin benzer şikayetlere neden olduğunu belirtiyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Nagehan Didem Sarı da vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dr. Sarı, kalabalık alanlarda maske ve mesafeden vazgeçilmemesi gerektiğine dikkat çekerken, enfeksiyonların üst üste geldiği bir sürecin yaşandığını anlattı.

“Poliklinik ve acile başvuran hasta sayısında ciddi bir artış oldu”

Covid-19 salgına ilişkin konuşan ve havaların soğumasıyla enfeksiyon şikayetiyle yapılan başvuruların arttığını anlatan Dr. Nagihan Didem Sarı, “Şu anda varyantlar takip ediliyor, tüm dünyada varyantlar takip ediliyor. Yakın dönemde Covid nedeniyle yatış oranımız ciddi şekilde azaldı. Covid'e bağlı ölümlerimiz azaldı çünkü ciddi bir aşılama oranını yakaladık ama maalesef maske ve mesafeyi unuttuk. Şu anki süper enfeksiyon dalgasının yayılmasının sebebi; 2 yıldır maskeyle yatıp kalkerken şu anda en azından kalabalık ortamlara girerken maskemizi unutmadan yanımızda taşımamız lazım. Hem enfeksiyon hastalıkları polikliniği hem acil servisimize başvuran hasta sayısında ciddi bir artış oldu. Hem çocuk hastalıkları hem yetişkin acilimizde kişiler Covid'den çok korktukları için özellikle Covid polikliniğine başvuruyor. Biz hala pandemi polikliniğimizi ayrı çalıştırmaya devam ediyoruz. Ama aldığımız PCR'ların yüzde 80'i hatta 90'ı negatif çıkıyor. Kişiler Covid'den tedirgin oldukları için her türlü semptomu şu anda Covid'e bağlıyorlar. 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın grip aşılarını muhakkak yaptırmaları lazım” dedi.

Hasibe Karadağ - Emre Baba



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