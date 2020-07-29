Uzmanlar uyardı, makyaj yapmayanların cildi de bakım istiyor

Güzellik Atölyesi Kurucusu güzellik uzmanı Özcan Yalınkılıç Özaydın, evde kalmaları nedeni ile ciltlerinin temiz olduğunu düşünen danışanlarını uyardı.

Cilt bakımının makyajla ilgili olmadığını vurgulayan Özaydın, cilt problemi olmayanların da cilt bakımına ihtiyaç duyabileceğine dikkat çekti. Özaydın, "Özellikle kadınlar evde makyaj yapmadıkları zaman ciltlerinin çok iyi olduğunu düşünüyorlar. Makyajın önemi yok, canlı bir cildin parlak ve sağlıklı olması için temiz olması gerek. Bayram geldi, tatile gittik, sebep ne olursa olsun cildimizde herhangi bir problemimiz yok ise her zaman ayılık bakımlarımızı ihmal etmemeliyiz. Ciltler çok ihmal ediliyor, özellikle bölgemizde bazı insanlar yeni yeni farkına varmaya başlıyor. Kesinlikle ihmal edilmemesi gereken en önemli yer cildimizdir. İnsanlar dışarıdan cildinin parlak ve canlı görünmesini istiyor. Cilt kalitesini hiçbir zaman kaybetmesini istemiyorlar. Cildin temel proteini vardır, o da kolajendir. Kolajen ve hyalüronik asit cildin temel proteinidir, yaş ilerlediği zaman vücut 25'li yaşlardan sonra kolajen ve hyalüronik asit üretimini azaltıyor. Azalınca neler oluyor, örnek olarak bir inşaatın temeli neyse kolajen ve hyalüronik asit cilt ve vücudumuz için o demektir. Temel ne kadar sağlamsa cilt yapımız o kadar kaliteli olur. Cilde nem, parlaklık, dolgunluk veren maddeler, kolajen ve hyalüronik asidir. Son zamanlarda kolajeni dışarıdan takviye olarak da almaya başladık. Sığır kolajenleri var, vejetaryen olmayan kadın erkek olmak üzere 18 yaşından sonrası bütün danışanlarımız kullanabilir. Evde makyaj yapmadıkları için ciltlerinin temiz olduğunu düşünenler öyle bir şey yok. Makyaj yapmıyorsunuz ama besleniyorsunuz, güneş kremi kullanıyor, yemek yapıyorsunuz, yemeğin buharına maruz kalıyorsunuz. Sabah kalktığınızda duru suyla sadece yüzünüzü yıkıyorsunuz, bir şey kullanmadığınız için cildiniz temizdir diye bir şey yok. Siz dışarıdan görüyorsunuz, dışarıdan dokunuyorsunuz. Öyle gelen danışanlarım da var” dedi.

Murat Başal

