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Uzun çalışma saatleri nedeniyle her yıl 745 bin kişi ölüyor

Uzun çalışma saatleri nedeniyle her yıl 745 bin kişi ölüyor
Uzun çalışma saatleri nedeniyle her yıl 745 bin kişi ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, her yıl 745 bin kişi uzun çalışma saatleri nedeniyle hayatını kaybediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uzun çalışma saatlerinin her yıl binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu açıkladı. Bu konuda ilk küresel araştırmaya göre, 2016 yılında 475 bin kişi uzun çalışma saatlerinin neden olduğu inme ve kalp hastalıkları sonucu hayatını kaybetti. Araştırmada, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik bölgesinde yaşayanların bu durumdan daha fazla etkilendiği kaydedildi.

Araştırma haftalık 55 saat ve daha fazla çalışmanın, 35-40 saatlik çalışmaya oranla inme geçirme oranının yüzde 35, kalp hastalıkları sonucu hayatını kaybetmenin ise yüzde 17 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Ayrıca araştırmada, uzun çalışma saatleri sonucu ölenlerin neredeyse dörtte üçünün orta yaşlı veya yaşlı erkekler olduğu belirlendi. DSÖ, korona virüs salgını nedeniyle uzun çalışma saatleri nedeniyle can kaybındaki eğilimin artabileceğini ifade etti.

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