'Vadi' zehir tacirlerine geçit vermedi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde; M.A. isimli şahsın yasa dışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul genelinde torbacı olarak tabir edilen şahıslar aracılığıyla piyasaya sürme hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri M.A.nın ikamet ettiği adres ile bağlantılı olduğu şahısları belirledi.

M.A isimli şüpheli şahsın, Esenyurt'ta bulunan ikamet adresini istihbari çalışma ve fiziki takip ile mercek altına alan jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu maddeyi evinde sakladığını belirledi. Şahsın ve uyuşturucu maddenin evde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

Jandarma ekiplerinin şüphelinin evinde yaptıkları aramalara dedektör köpek Vadi de destek verdi. Vadi'nin tepki verdiği dolap ile yatak bazasının altında bulunan poşet içerisine paket paket zulalanmış vaziyette 33 kg. toz esrar,1 kg. eroin, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 TL para ile uyuşturucu satıcısı M.A.'nın kimlerle alışveriş yaptığını gösteren çetele defteri ele geçirildi. Jandarma ekipleri M.A. ve S.K. isimli şüpheli şahısları yakaladı.

ÇETELE DEFTERİNDEN AMANSIZ TAKİP

Jandarma ekiplerince şüpheli M.A.'nın adresinde yapılan aramalarda ele geçirilen çetele defteri, şüphelinin bütün bağlantılarını gözler önüne serdi. Jandarma ekipleri defterden elde edilen bilgiler doğrultusunda sokaklarda uyuşturucu satan birçok şahsın yakalanmasına yönelik derinlemesine çalışma başlattı.

M.A. ve S.K. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü öğrenildi.