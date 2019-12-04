VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi

VakıfBank'ın ana hissedarlarından Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği, sermayenin yarısından fazlasını oluşturan A ve B grubu hisselerin Hazine'ye devredilmesine karar verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; Vakıfbank'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen yüzde 58.5 oranındaki A ve B grubu hisseleri, bir hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek. Devir işlemi, hisse başına 9,49 lira olarak belirlenen değer üstünden yapılacak.

Bankanın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilecek olan hisseleri, 2 buçuk milyar lira olan banka sermayesinin 1 milyar 463 milyon liralık kısmını oluşturuyor.

Bankanın A ve B Grubu hisselerinin varlık fonuna geçmesinin ardından yeni ortaklık yapısı şu şekilde oluşacak:

Hazine ve Maliye Bakanlığı: yüzde 58,50

Halka açık (Borsa İstanbul üzerinden): yüzde 25,22

Vakıfbank Yardımlaşma Sandığı: yüzde 16,12

Diğer: yüzde 0,16