İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

VakıfBank'ın ligde bileği bükülmüyor

VakıfBank'ın ligde bileği bükülmüyor
VakıfBank'ın ligde bileği bükülmüyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 17-25, 13-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, yedide yedi yaptı.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 17-25, 13-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 yendi ve ligde yedide yedi yaptı. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin teknik molasına 12-10 önde giren sarı-siyahlılar, mola dönüşü hücum performansıyla seti 25-17 aldı.

İlk sette olduğu gibi karşılıklı sayılarla başlayan ikinci setin teknik molasını 12-8 önde geçen VakıfBank, file önündeki etkinliğiyle seti 25-13 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-17 mücadeleyi de 3-0 kazandı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde ertelenen yedinci hafta maçında 18 Ekim Pazar günü Kuzeyboru'yu VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.