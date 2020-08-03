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Valilik'ten kaza açıklaması

Valilik'ten kaza açıklaması
Valilik'ten kaza açıklaması

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesi İkiyakalar Göllerbaşı mevkiinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, "3 Ağustos 2020 günü saat 09.08 sıralarında ilimiz Yüksekova İlçesi İkiyakalar Göllerbaşı mevkisinde kendilerine ait araçla pikniğe giderken gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında araç içerisinde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 3 personelimiz ve 3 vatandaşımız olmak üzere toplamda 6 vatandaşımız olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesine intikal ettirilen 1 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlamış olup; hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Feyzullah Taş

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