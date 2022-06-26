Valmir Veliu, Gaziantep FK'da

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, 22 yaşındaki Kosovalı sol kanat oyuncusu Valmir Veliu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Kosova Ligi'nde 39 resmi maçta 11 gol, 16 asistlik bir performans sergileyen Valmir Veliu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, Kosovalı genç yıldız adayı Valmir Veliu'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü Llapi FC ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. 22 yaşındaki milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir. Valmir Veliu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Said Vakkas Yağcı -Lider Olgun

