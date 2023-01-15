Valon Ethemi attığı gollerle İstanbulspor'a 11 puan kazandırdı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadelenin 30. dakikasında Jetmir Topalli'nin ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valon Ethemi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 45+4. dakikada kaleci Jensen'in yumrukla uzaklaştırdığı topu alarak rakip sahaya hızla giren Ethemi kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Melih Kabasakal'a topu aktardı. Bu oyuncunun müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Müsabakada baş gol olmazken sarı-siyahlılar sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 15'e yükseltirken, Ümraniyespor ise 14 puanda kaldı.

Ethemi'den 7. gol

Geçtiğimiz hafta Gaziantep karşılaşmasının uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan kazandıran Valon Ethemi, bugün kaydettiği golle ligde gol sayısını 7'ye çıkardı. Bu sezon 17 lig maçına çıkan Arnavut oyuncu, 3 de asist katkısı yaptı. Takımının en golcü ismi konumunda yer alan Ethemi bu sezon; Alanyaspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Giresunspor, Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Ümraniyespor maçlarında fileleri havalandırdı.

İsmail Yasin Akçın

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