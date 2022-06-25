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Van çamur yağdıran toz bulutlarıyla kaplandı

Van çamur yağdıran toz bulutlarıyla kaplandı
Van çamur yağdıran toz bulutlarıyla kaplandı

Van’ın kent merkezi ve yüksek kesimleri son günlerde sıklıkla karşılaşılan Suriye kaynaklı toz bulutlarıyla kaplandı.

Van çamur yağdıran toz bulutlarıyla kaplandı - Tıkla İzle

Son yılların en büyük toz fırtınasını yaşayan Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde çok sayıda şehir sarıya ve griye boyandı. Toz bulutu, gökyüzünü kaplayarak görüş mesafesini düşürdü. Uzmanlarca, toz bulutlarının yoğun olarak etkili olduğu bu günlerde astım ve bronşit gibi rahatsızlıkları olanların mümkün oldukça toz bulutunu solumamaları için dışarı çıkmamaları uyarıları yapılıyor. Toz bulutlarına bu yıl çok kez denk geldiklerini ifade eden Burhan Ateş isimli vatandaş, bu bulutların daha sonra yağmur getirdiğini belirtti. Yağan yağmurla araçların çamur içinde kaldığını dile getiren Ateş, kadınların da yağıştan sonra çamur olan cam ve balkonları yıkadığını kaydetti.

Yılmaz Sönmez

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