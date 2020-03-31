Van Cumhuriyet Başsavcılığından 'İsyan' haberlerine ilişkin açıklama

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "31 Mart 2020 tarihinde bir kısım haber siteleri ve sosyal medya paylaşım platformlarında, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ''İsyan'' başlıklı ve Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan isyan sonucu ölü ve yaralıların olduğuna dair haberlere ilişkin olarak, 31 Mart 2020 tarihinde Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından bizzat yerinde gerekli incelemeler yapılmış olup, yapılan incelemede haberlerin gerçeği yansıtmadığı, Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda herhangi bir isyan, yangın ya da ölü şeklinde bir durumun söz konusu olmadığı hususları, kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur" denildi.