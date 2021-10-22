Van depreminde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden babanın acısı dinmedi

Van'da 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, enkaz altında yaşamını yitirenlerin acısı ilk günkü gibi tazeliğini kuruyor. 604 kişinin ölümüne, yüzlerce insanın yaralanmasına ve binlerce binanın ağır hasar görmesine yol açan 7.2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 10 yıl geçti. Depremde 12'si çocuk 15 kişinin yaşamını yitirdiği Tuşba ilçesine bağlı Dağönü Mahallesi'nde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden, 16 yaşındaki kızı Esmanur ile hayata tutunan Murat Yürük, yaşanan deprem felaketinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen acılarını unutamıyor. Yürük, depremin yıldönümünde eşi ve çocuklarının kabri başına giderek dualar okudu.

“Aradan 10 yıl geçti ama acılarımız dün gibi taze”

İHA muhabirine konuşan Murat Yürük, depremin yaşandığı gün kızıyla birlikte bahçede çalışırken eşi ve 3 çocuğunun bulunduğu evlerinin bir anda yıkıldığını belirtti. Eşi ve çocuklarının enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini anlatan Yürük, “Mahallemiz dakikalar içinde haritadan silindi. Aradan 10 yıl geçti ama acılarımız dün gibi halen taptazedir. Bunlar unutulacak acılar değil. Bunu gerçekten yaşayanlar anlar. Depremin ardından enkazlar kaldırılarak yeni evler yapıldı. Şu anki evlerimiz sağlamdır. Ben gün içinde çalışıyorum, işe gidip geliyorum. Kızım ise okul okuyor. Kendisi lise ikinci sınıfta, birlikte yaşayıp gidiyoruz” diye konuştu.

“Evlerimiz sağlam ama yine de korkuyoruz”

Van'da son zamanlarda meydana gelen artçı depremlerin kendilerini korkuttuğunu belirten Yürük, “Son zamanlarda artçı depremler oluyor. Bu durumdan korkuyoruz. Ev sallanır sallanmaz dışarı çıkıyoruz ve eve girmeye korkuyoruz. Evlerimiz sağlam ama yine de korkuyoruz. Vatandaşlara burada sesleniyorum, kerpiçli evlerde kalmayın. Kerpiçli evler deprem anında iki saniye içinde yok oluyor. Ben bunu gördüm. Gerçekten yaşadım, tavsiyem odur ki evleri sağlam yapsınlar. 5 kuruştan kaçmasınlar. Sonra can kayıpları artıyor, biz bunu yaşadık ve gördük” şeklinde konuştu.

Japon yardım gönüllüsünün iyiliklerini unutamıyor

Öte yandan Van depreminin yaralarını sarmak için geldiği Van'da, 9 Kasım 2011'deki depremde kaldığı otelin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin kendilerine çok büyük destekler sunduğunu anımsayan Yürük, Miyazaki'nin yaptığı iyilikleri ömür boyu unutulmayacağını kaydetti.

Yunus Tuğrul - Yılmaz Sönmez