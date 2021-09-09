Van'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca 8 Ağustos 2021 günü saat 23:50 sıralarında Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Köprüler Mahallesi Kardeşler mezrasında göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla şok evi diye tabir edilen L.Ç. isimli şahsa ait evde adli makamlardan alınan karar doğrultusunda evde arama yapıldı. Yapılan aramada 8 Pakistan, 38 Afganistan uyruklu olmak üzere toplamda 46 düzensiz göçmen yakalandı. Ev sahibi L.Ç isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.