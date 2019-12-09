Vanlı öğrencilerden kanserli çocuklara umut

Hazır giyim markası DeFacto ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Kumaştan Hayaller' projesine bir destek de Vanlı öğrencilerden geldi. Bu kapsamda DeFacto ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Okul-Sanayi İşbirliği Van Modeli' protokolü çerçevesinde ‘Kumaştan Hayaller' projesi uygulanmaya başlandı. Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin üretim fazlası kumaşlardan elde ettiği ürünler, DeFacto mağazasında satışa sunulacak ve ürünlerden elde edilen gelir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) bağışlanacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Elif Yörük, geçen sene mayıs ayı itibariyle projenin uygulanmaya başlandığını ifade ederek, bu protokolün içerisinde yer almaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Türkiye'de her yıl yaklaşık 3 bin 500 çocuğa kanser teşhisi konulduğunu ve bu rakamın nükslerle birlikte 5 bine yaklaştığını dile getiren Yörük, “Bu çocukların tedavi süreçlerindeki aksamalardan dolayı binlerce ölüm gerçekleşiyor. Bu nedenle Defacto, KAÇUV ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde Defacto firması bize artık kumaşları gönderiyor. Biz de bu kumaşları ‘Kumaştan Hayaller' adı altında çeşitli tasarımlara dönüştürüyoruz. Daha sonra oluşturduğumuz bu tasarımlar, Defacto'da satılacak ve elde edilen gelirler kanserli çocukların tedavisinde kullanılmak üzere KAÇUV'a bağışlanacaktır. Ben bu anlamda tedavi gören çocuklarımızın hayallerine umut oldukları için Defacto ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerimiz severek ve isteyerek yapıyorlar”

Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Öğretmeni Derya Sümer ise kendilerine gönderilen kumaşlardan farklı ürünler elde ettiklerini belirterek, “Bu kumaşlardan çocuk taytları, tişörtler, mama önlükleri yapıyoruz. Ayrıca gönderilen kumaşları ipliğe dönüştürüp daha sonra bu ipliklerden şapka, patik ve çanta örüyoruz. Öğrencilerimiz burada büyük çaba harcıyor. Çünkü yapım aşaması emek ve gayret isteyen bir süreç oluyor. Öğrencilerimiz severek ve isteyerek yapıyorlar. Çünkü güzel bir proje içerisindeyiz. Umarım emeğimiz olur ve katkımız da yerini bulur” diye konuştu.

Aleyna Gürbüz isimli öğrenci de projede birçok zorlukla karşılaştıklarını dile getirerek, “Projede birçok arkadaşımızın eline iğne battı. Birçok problem yaşadık ama o yardımların çocuklara gideceğini düşündüğümüz zaman inanın çok mutlu oluyor ve daha çok çalışma isteğimiz doğuyor. Bunun yanında bu projede arkadaşlar arasındaki yardımlaşma duygumuz da arttı” dedi.

Gülşen Olkan isimli öğrenci ise hasta olan birine umut olmanın güzel bir duygu olduğunu ve çok mutlu olduklarını kaydetti.

Atilla İdiz

