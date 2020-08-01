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Vapur iskelelerinde bayram yoğunluğu

Vapur iskelelerinde bayram yoğunluğu
Vapur iskelelerinde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde vatandaşlar, Eminönü ve Karaköy İskelesi’ne akın etti. İskelelerde oluşan yoğunluk havadan görüntülenirken, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

Vapur iskelelerinde bayram yoğunluğu - Tıkla İzle

İstanbullular bayramın ikinci gününde güzel havayı fırsat bilerek soluğu Eminönü ve Karaköy İskelesi'nde aldı. Bayram süresince ücretsiz olan şehir hatlarını kullanmak isteyen vatandaşlar iskelelerde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar da özel firmalarının boğaz turuna katılarak güzel havanın tadını çıkardı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülenirken, çoğunun sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü. Görüntülerde, Karaköy İskelesi'nden kalkan şehir hatları vapurunun üst katının dolduğu görüldü.

“Maske kullanılıyor ama genelde burun dışarıda bırakılıyor”

Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediklerini söyleyen Yalçın Yurdakul, “İnsanlar bayram sebebiyle tatile gitti. Gidemeyenler dinleniyor. Bizim gibi uzaktan gelenlerde Ayasofya ve Sultanahmet'i geziyor. Uzun zamandır gelmiyorum ama şu an için boş. Eskiye nazaran kimse yok boş kalmış. Maske kullanılıyor ama genelde burun dışarıda bırakılıyor. Herkesin boynunda kolunda duruyor. Pek uyan yok maalesef. Az önce vapurdan indim, kucak kucağaydık. Sosyal mesafe yok” diye konuştu.

“Pandemi döneminde temiz hava iyi geldi”

Arkadaşlarıyla temiz hava almaya çıktığını söyleyen Mustafa Altungil, “Eminönü İskelesi yoğun. Arkadaşlarımla temiz hava alalım deniz kenarına çıkalım dedik. Pandemi döneminde iyi geldi. Vapurla Kadıköy'e gideceğiz. Maskeye dikkat ediliyor ama sosyal mesafeye dikkat edilmiyor” şeklinde konuştu.

“Kalabalık var elbette ama insanlar önlem almıyor”

Büyükada'da yaşadığını ve bayram dolayısıyla çalışmaya geldiğini söyleyen Tamer Türkergarip, “Bu yoğunluğu geçen sene ile kıyaslayamayız. Geçen senenin 3'te 1'i yoğunluk var. O kadar azalma var. Kalabalık var elbette ama insanlar önlem almıyor. Turistler gelmediği için adalar ekonomik olarak sıkıntıda” ifadelerini kullandı.

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