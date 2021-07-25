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Vatandaşların göletten çıkarttığı 2 gençten acı haber

Vatandaşların göletten çıkarttığı 2 gençten acı haber
Vatandaşların göletten çıkarttığı 2 gençten acı haber

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı göletinde akıntıya kapılan ve vatandaşların yoğun çabaları ile sudan çıkartılan 2 genç, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

 Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesi yakınlarında iddiaya göre serinlemek için Atatürk Barajı göletine giren Ömer Faruk Zuma (19) ve İbrahim Erenbuğ (16) akıntıya kapılarak suya gömüldü.

Yakınlarının bağrışmalarını duyanlar, suya atlayıp gençleri bulmak için zamanla yarıştı. Kısa sürede bulunan gençler, insan zinciri oluşturularak sudan çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan gençler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cesetler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan
 

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