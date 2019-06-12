Vatandaşların ihbarı, saldırı hazırlığındaki teröristleri ele verdi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, duyarlı vatandaşların verdiği bilgilere istinaden Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde Van İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Bölgede operasyon yapan jandarma birliklerine ve Çaldıran-Doğubayazıt yolunu kullanan vatandaşlarımıza saldırı hazırlığı içerisinde olan teröristlere yönelik olarak 12 Haziran 2019 tarihinde icra edilen Şehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu sonucunda 4 terörist etkisiz hale getirilmiş ve; 3 adet AK-101 piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Glock tabanca, 1 adet Glock tabanca susturucusu, 2 adet Glock tabanca şarjörü, 33 adet Glock tabanca fişeği, 17 adet AK-101 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet roketatar sevk fişeği, 458 adet 5,56 mm piyade tüfeği fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar başlığı, 8 adet el bombası, 2 adet gece görüş dürbünü, 1 adet sabit telsiz, 1 adet telsiz mikrofonu, 2 adet el telsizi, 1 adet el dürbünü, 3 adet radyo, 2 adet batarya, 2 adet EYP düzeneği zamanlayıcısı, 2 top kablo, 2 adet kol saati, 22 adet kalem pil, 3 adet dürbün çantası, 3 adet şarjör kılıfı, 3 adet panço, 1 adet güç kaynağı, 4 çift ayakkabı, 1 adet demir kesme makası, 1 adet çakmak, 3 adet el feneri, 4 adet çakı, 4 adet sırt çantası, 2 adet uyku tulumu, 2 adet met, 2 adet şemsiye, 1 adet matara, 3 adet yelek, 1 adet mont ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.