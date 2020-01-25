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Vedat Muriqi mercek altında!

Vedat Muriqi mercek altında!
Vedat Muriqi mercek altında!

Makedonya Milli Takım Teknik Direktörü Igor Angelovski, EURO 2020 Play-off’unda karşılaşacakları Kosova maçı öncesi Vedat Muriqi’yi izlemeye geldi.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir maçını, Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski tribünde takip etti.

Angelovski'nin hedefindeki isim ise EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşacakları Kosova'nın milli yıldızı Vedat Muriqi oldu. Elif Elmas'ın Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde, Ülker Stadı'na sık sık gelen ve genç oyuncuyu izleyen Makedon hoca, Muriqi'nin performansını da yerinden takip edip, Kosovalı yıldız için notlar tuttu.

Makedonya Milli Takımı, 26 Mart'ta EURO 2020 Play-off mücadelesinde Kosova ile karşılaşacak.

Güven Mert Ercan
 

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