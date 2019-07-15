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Vekillerden beş başlıkta öneri

Vekillerden beş başlıkta öneri
Vekillerden beş başlıkta öneri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimlerin hemen ardından başlattığı istişare toplantılarında, AK Parti’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği politikalar şekillendirildi.

Milletvekilleri bu toplantılarda en çok AK Parti'nin daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir dil kullanmasını, buna göre politika oluşturulmasını gündeme getirdi. Erdoğan'ın 4 Temmuz'da başlayıp 11 Temmuz'da tamamladığı milletvekilleri ile istişare toplantılarında 150 civarında milletvekilli söz alarak, hem seçim sonuçlarını değerlendirdi, hem de AK Parti'nin bundan sonra izleyeceği politika hakkında görüşlerini dile getirdi. Erdoğan'ın her milletvekillinin konuşmasını tek tek not aldığı toplantılarda milletvekillerinin görüşleri beş ana başlıkta toplandı: Kucaklayıcı ve kuşatıcı bir politika izlenmesi, yumuşak bir dil kullanılması, Suriyeli mültecilerle ilgili adım atılması ve kabine-parti yönetiminde değişim, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin aksayan yönlerinin düzeltilmesi.

“DOSTLARIMIZI ARTIRACAĞIZ”
Milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarını MKYK'da değerlendiren Cumhurbaşkanı “Arkadaşlarımızın görüş ve önerilerini tek tek not aldım. Bunların hepsini değerlendireceğiz, analiz edeceğiz. Politikalarımızı belirleyeceğiz. Önümüzdeki süreçte, dostlarımızın sayısını artırıp, düşmanlarımızın sayısını azaltacağız” dedi. Cumhurbaşkanı ile yapılan istişare toplantılarına katılan milletvekillerinin büyük bölümü, AK Parti'nin bundan sonra izleyeceği yolla ilgili ‘Kabinede ve partide köklü bir değişim olmayacağını ancak bir politika değişikliğine gidilebileceği, özellikle de milletvekilleri ve Meclis'in daha etkin hale geleceği' izlenimini edindiklerini dile getirdi. 

Türkiye Gazetesi

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