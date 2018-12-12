Veliaht koçluğu iş dünyasında yaygınlaşıyor

Veliaht koçluğu, aile şirketlerinde genç yöneticilerin ve yönetici adaylarının son yıllarda en çok ilgi duyduğu alanların başında geldiği kaydediliyor. Profesyonel yönetici koçluğunun bir dalı olan veliaht koçluğu kavramının özellikle aile şirketlerinde genç yöneticilerin ve yönetici adaylarının sıkça rağbet gösterdiği bir alan olduğuna dikkat çeken Veliaht Koçu Tunç Vidinli, "Veliaht Koçluğu, sunduğu faydalar açısından sadece aile şirketleri değil profesyonel yönetilen şirketlerin orta ve üst düzey çalışanları için de büyük avantajlar sunuyor. Veliaht koçluğu desteği alan genç yöneticiler ve yönetici adayları iş hayatında ihtiyaç duyacakları her türlü bilgi ve tecrübe ile donatılıyor. Bu konuda uzmanlaşmış koçlar tarafından alınan destek yöneticilerin ve yönetici adaylarının pek çok temel konuda bilgi ve tecrübe sahibi olmasınında etkili oluyor. Yetiştirilecek olan kişinin gelişmekte olan bir aile şirketinin başına geçeceği düşünülünce en başta liderlik olmak üzere satıştan üretime, planlamadan markalaşmaya kadar farklı alanlarda bilgi sahibi olması şirketlerin geleceği için kazanıyor" dedi.

"Veliaht koçluğu aile şirketlerinin devamı için önemli"

Veliaht koçluğunun aile şirketlerinin geleceği açısından önemli olduğunu belirten Vidinli, "Ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi aile şirketleri sanayinin ve ekonominin bel kemiğini oluşturuyor. Türkiye'deki şirketlerin yüzde 95'i aile şirketi. Bu şirketlerden bayrağı ikinci kuşağa devredebilenlerinin oranı yüzde 30 iken, bu oran üçüncü kuşakta yüzde 12'ye, dördüncü kuşakta da yüzde 3'e düşüyor. Aile şirketlerinin devamlılıklarını sürdürememelerinin pek çok nedeni var. Bu nedenlerin arasında başı ailenin bir sonraki lideri yetiştirememesi çekiyor. Bu duruma koçluk mesleğinin getirdiği etkili çözüm Veliaht Koçluğu. Aile şirketlerindeki gençlerin bir Veliaht Koçu ile çalışmaları şirketin devamı açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Veliaht koçluğu güçlü ve profesyonel yöneticiler yetiştirmede önemli"

Türkiye'de veliaht koçluğu denince akla ilk gelen isimlerinden biri olan ve kendisi de aile şirketlerinde üst düzey yöneticilik yapan Tunç Vidinli, veliaht koçunun aile şirketleri ile çalışmanın ne demek olduğunu bilmesi ve gençlerin ruhundan anlaması gerektiğini belirtti.

Şirketlerin bir sonraki kuşak yöneticilerinin yetiştirilmesi ile başladığı çalışmasında zaman içerisinde şirketin ihtiyaçları doğrultusunda önce profesyonelleşme ve sonrasında da kurumsallaşmaya doğru da bir çalışma yapmak gerekebildiğini kaydeden Vidinli, "Veliaht koçluğu desteği kapsamında pek çok konu içerisinde liderliğin göz önünde bulundurulması, gençlerin iş ve aile dengesini gözetmeleri ve başarının yanında mutluluğu da hedeflenmesi büyük önem taşıyor. Veliaht koçu bir gencin yaşıtlarına göre iş hayatına daha güçlü ve üst düzey yönetici pozisyonlarına daha erken yaşlarda hazırlanmasını sağlıyor. Geleceğe emin adımlarla ilerleyen aile şirketleri ve ülkemizi dünyada yukarılara taşıyacak güçlü liderler, profesyonel yöneticiler için bir vazgeçilmez olmaya başlayan yönetici koçluğu ile beraber aile şirketleri için de veliaht koçluğu da vazgeçilmez olacak" şeklinde konuştu.

Koçluk, iş dünyasında 90'larda kullanılmaya başladı

Koçluk mesleği ilk ortaya çıktığında kişisel gelişimin bir parçası olarak tanındı. Amerika ve Avrupa ülkelerinde 1990'larda iş hayatında kullanılmaya başlandı. 2000'li yılların başında Türkiye'de de kurumlaşan dünyanın önde gelen koçluk merkezleri iş hayatına profesyonel yönetici koçu kavramını soktular. Zaman içerisinde kuvvetli yöneticilerin hem yetişmesinde hem de güçlenmelerinde sağladığı faydaları farkeden yöneticiler tarafından kullanılmaya başlandı.