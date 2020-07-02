Venezuela, 6 Aralık'ta sandık başına gidecek

Venezuela'da Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Indira Alfonzo Izaguirre, 6 Aralık'ta parlamento seçimleri yapılacağını açıkladı. CNE Başkanı Izaguirre 2015'te yapılan parlamento seçimlerinde olduğu gibi yine 87 seçim bölgesinde sandık kurulacağını bildirdi. Ulusal Meclise (AN) seçilecek milletvekillerinin sayısının yüzde 66'lık bir artışla 167'den 277'ye çıkarılacağı belirtildi.

Izaguirre, Venezuela'da seçim sistemini liste oyu (yüzde 48 ağırlık) ile nominal oy (yüzde 52 ağırlık) arasında dengeleme yöntemi olacağını ifade etti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Ocak ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Aralık ayında yapılacak parlamento seçimleri için gözlemci komisyonu atamasını istedi. Maduro, BM'nin Venezuela'nın Ulusal Meclisini nasıl yeniden inşa ettiğini görmesini istediğini belirtti.

Guaido liderliğindeki muhalefet, Ulusal Seçim Konseyini tanımadı

Venezuela'da Juan Guaido liderliğindeki muhalefet koalisyonu ise Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ) kararlarını tanımadı ve oylamayı boykot edeceğini söyledi. Yüksek Mahkeme, Haziran ayında Ulusal Meclis'e seçimler için yeni bir Seçim Konseyi (CNE) atamıştı.

Serkan Bayar

