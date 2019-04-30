İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Venezuela Dışişleri Bakanı ABD hükümetini sorumlu tuttu

Venezuela Dışişleri Bakanı ABD hükümetini sorumlu tuttu
Venezuela Dışişleri Bakanı ABD hükümetini sorumlu tuttu

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, darbe girişiminden ABD hükümetini sorumlu tuttu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önderliğinde başlayan askeri darbenin arkasındaki güç olarak ABD hükümetini gösterdi. Arreaza yaptığı açıklamada, "ABD, 2001'den bu yana darbe girişimlerinin hepsinin arkasındaydı. Bu sefer geride değil en önde gidiyor. Bu darbenin faturası Amerikalıların. Darbeyi finanse eden ve destekleyenlerin Amerikalılar olduğu görülüyor." dedi. 

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello da darbe girişime karşı halkı Miraflores Sarayı'na çağırdı. Cabello, “Bunu yapamayacaklar. Zaten hepimiz konuşlandık Karakas halkını davet ediyoruz. Miraflores'e gelin. Bakalım halkımıza karşı neler yapabilecekler." ifadelerini kullandı.  

Serkan Bayar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.