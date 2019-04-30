Venezuela'da muhalif lider Lopez, Şili Büyükelçiliğine sığındı

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önderliğinde başlatılan askeri darbe girişiminin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı güçler kontrolü sağlamaya çalışıyor.

Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Guaido'ya bağlı askerler tarafından bugün ev hapsinden serbest bırakılan Leopoldo Lopez'in başkent Karakas'ta bulunan Şili Büyükelçiliğinden sığınma talebinde bulunduğu belirtildi. Bakanlık Lopez'in eşi Lilian Tintori de büyükelçiliğe sığındığını açıkladı.

Muhalif lider Lopez, 2014'te Maduro rejimine karşı bir dizi protesto sırasında şiddeti teşvik etmekle suçlanmış, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Serkan Bayar

