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Venezuela'da muhalif lider Lopez, Şili Büyükelçiliğine sığındı

Venezuela'da muhalif lider Lopez, Şili Büyükelçiliğine sığındı
Venezuela'da muhalif lider Lopez, Şili Büyükelçiliğine sığındı

Darbe girişiminin yaşandığı Venezuela’da muhalif lider Leopoldo Lopez’in Şili Büyükelçiliğine sığındığı belirtildi.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido önderliğinde başlatılan askeri darbe girişiminin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bağlı güçler kontrolü sağlamaya çalışıyor. 

Şili Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Guaido'ya bağlı askerler tarafından bugün ev hapsinden serbest bırakılan Leopoldo Lopez'in başkent Karakas'ta bulunan Şili Büyükelçiliğinden sığınma talebinde bulunduğu belirtildi. Bakanlık Lopez'in eşi Lilian Tintori de büyükelçiliğe sığındığını açıkladı. 

Muhalif lider Lopez, 2014'te Maduro rejimine karşı bir dizi protesto sırasında şiddeti teşvik etmekle suçlanmış, 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.  

Serkan Bayar
 

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