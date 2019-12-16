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Vergi, harç ve ceza tahsilatlarında düzenleme

Vergi, harç ve ceza tahsilatlarında düzenleme
Vergi, harç ve ceza tahsilatlarında düzenleme

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere değişikliğe gidildiği bildirildi.

Buna göre, vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilecek. Vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) vasıtasıyla tahsiline devam edilecek.

Diğer bankalar tarafından nakit olarak, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak.

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