Vestel Müşteri Hizmetleri'ne KalDer'den 5 yıldız

Vestel Müşteri Hizmetleri, ‘Sürdürülebilir Ortak Gelecek' temasıyla bu yıl 27'ncisi düzenlenen Kalite Kongresi'nde ‘Mükemmellikte Yetkinlik 5 Yıldız Belgesi' aldı. 2018 yılını mükemmellik yılı ilan eden, Kasım 2017'de KalDer ile Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ni imzalayan ve Mayıs 2018'de ‘Ege Bölgesi Mükemmellik Ödülü' kazanan Vestel Müşteri Hizmetleri, kalite yolculuğundaki başarısını bu belge ile taçlandırdı.

Avrupa Kalite Yönetim Vakfı tarafından geliştirilen EFQM Mükemmellik Modeli; Avrupa'da ve Türkiye'de birçok kuruluş tarafından benimsenen, kurumların tüm paydaş beklentilerini dikkate alarak süreçlerin yapılandırıldığı ve sürekli iyileştirildiği stratejik bir yönetim modeli. Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlüğü de 2013 yılından bu yana tüm çalışmalarını, modelin kılavuzluğunda geliştirdi. Sürdürülebilir bir başarı elde etmek için modelin temel kavramlarını kendine ilke edinerek, vizyoner, esin veren ve bütünsel bir liderlik anlayışı ile model yaklaşım ve sistematiğini, üst yönetiminin önderliğinde, liderlerine ve tüm çalışanlarına yaygınlaştırarak, sahiplendirilmesini sağladı. Vestel Müşteri Hizmetleri, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi, ISO 29990 Eğitim Yönetim Sistemi, ISO 18295 Müşteri İletişim Merkezleri Sistem Belgelendirmesiyle kalite yolculuğunda önemli adımlar kat etti ve kalite yolculuğuna EFQM Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü ve EFQM Avrupa Kalite Ödülü'nü alma hedefiyle devam ediyor.