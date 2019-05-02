Vestel Venus Sultanlar Ligi: Eczacıbaşı: 3 - VakıfBank: 2

Serinin son maçı 5 Mayıs Pazar günü saat 14.00'de oynanacak ve kazanan şampiyonluğunu ilan edecek.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Nurper Özbar, Erol Akbulut
Eczacıbaşı: Jordan Larson, Beyza Arıcı, Tijana Boskovic, Kim Yeon Koung, Büşra Kılıçlı, Gamze Kılıç, Şebnem Simge Akoz (L), Ezgi Dilik, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Merve Atlıer, Lauren Gibbemeyer, Meliha İsmailoğlu
Başantrenör: Marco Motta Aurelio
VakıfBank: Kelsey Robinson, Milena Robinson, Ebrar Karakurt, Zhu Ting, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Gizem Güner Örge (L), Buket Gülübay, Chiara Di Lulio, Zehra Güneş
Başantrenör: Giovanni Guidetti
Setler: 3-2 (25-16, 18-25, 25-23, 21-25, 15-13)
Süre: 134 dakika (28, 25, 28, 31, 22)
Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu