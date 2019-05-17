Viaport Asia'dan 19 Mayıs'a özel görkemli anma

Türkiye'nin en büyük ve en eğlenceli yaşam merkezlerinden Viaport Asia, 19 Mayıs'a özel etkinlikler hazırladığını duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; dev bir Türkiye bandosu ile 19 Mayıs'ı kutlayacak olan Viaport Asia, 100'üncü yıla özel peyzaj düzenlemesi yaptı. 1919 çiçekten oluşan 100'üncü yıl logosu ile 1919 çiçekle Atatürk'ü anan Viaport Asia, ziyaretçilerine özel fotoğraf çekme alanı da gerçekleştirdi.

Spor festivaliyle heyecan artacak

19 Mayıs Pazar günü Viaport Asia'da Decathlon sponsorluğunda düzenlenecek spor festivali de ziyaretçilerin heyecan dolu bir bayram geçirmesini sağlayacak. 5 farklı kategoride düzenlenecek eğlenceli yarışmalar, keyifli anların yaşanmasına neden olacak. Halat çekmeden, masa tenisine; yavaş bisiklet sürme yarışmasından, crossfit'e renkli yarışmaları düzenlenecek.