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Vicdansız sürücü kuryeyi 1 kilometre sürükleyen aracı bulununca teslim olmak zorunda kaldı

Vicdansız sürücü kuryeyi 1 kilometre sürükleyen aracı bulununca teslim olmak zorunda kaldı
Vicdansız sürücü kuryeyi 1 kilometre sürükleyen aracı bulununca teslim olmak zorunda kaldı

Denizli’de çarptığı motokuryeyi 1 kilometre sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan sürücü, aracın bulunmasının ardından avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu.

Denizli'de gece saatlerinde kaza yaptığı alandan 1 saat sonra yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan motokurye ara sokakta ölü bulundu. Motokuryeye ile kaza yaptığı düşünülen araç ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu. Kazaya karışan aracın sürücüsünü arama çalışmaları kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Kazaya karışan ve motokuryenin hayatına kaybetmesine neden olduğu düşünülen sürücü, avukatı ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat

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