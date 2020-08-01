Vietnam, Da Nang'da 1,1 milyon kişiye korona virüs testi yapacak

Korona virüs salgınında aldığı erken önlemler nedeni ile salgını hızlı bir şekilde kontrol altına alan Vietnam'da geçtiğimiz günlerde turizm kenti olan Da Nang'da 4 kişide korona virüs tespit edilmişti. Yetkililer, yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Da Nang kentini 14 gün boyunca turistlerin girişine kapatma kararı almıştı. Hükümet yetkilileri, bugün yaptığı açıklamada ülkede 40 yeni vakanın daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 586'ya, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 3'e yükseldiğini aktardı. Yetkililer, salgının ülke geneline yayılmasını engellemek amacı ile kentte yaşayan 1,1 milyon kişiye korona virüs testi yapılacağını duyurdu. Hükümet yetkilileri, başkent Hanoi ve Ho Chi Minh'de de Da Nang bağlantılı vakalar tespit edildiğini aktarırken, yeni vakaların çoğunun Da Nang kentinde bulunan hastaneler ile bağlantılı olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 800 bin ziyaretçinin Da Nang kentini ziyaret ettiğini ve ülkenin farklı noktalarına dağıldıklarını aktardı. Bakanlık, 40 binden fazla kişinin ise Da Nang'ta bulunan 3 hastaneyi ziyaret ettiğini açıkladı.

Öte yandan yeni vakaların tespit edilmesinin ardından Da Nang'dan başkente dönen 49 bin kişiye Covid-19 testi yapıldı.