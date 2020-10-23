İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 117'ye yükseldi

Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 117'ye yükseldi
Vietnam'daki sellerde ölü sayısı 117'ye yükseldi

Asya ülkelerinden Vietnam'da yaşanan sel felaketlerinde ölü sayısı 117’ye ulaştı.

Vietnam'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşıyor. Vietnam Ulusal Afet Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 117'ye ulaştığı, 21 kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerden 50'sinin Quang Tri eyaletinden, 23'inin Thua Thien Hue'den olduğu belirtildi. Sel felaketinde Quang Binh ve Quang Tri'de 37 bin 500'den fazla evin hasar aldığı, birçok yolun afet nedeniyle kapandığı ifade edildi. aktarıldı. Ayrıca, sel sularında 746 bin 900'den fazla hayvanının da telef olduğu, sürüklediği bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Afet Önleme Merkezi sel felaketiyle mücadele eden halkı, yaklaşan Saudel Fırtınasına hazırlanmaya çağırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.