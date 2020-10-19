İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Villarreal - Sivasspor maç programı belli oldu

Villarreal - Sivasspor maç programı belli oldu
Villarreal - Sivasspor maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi temsil edecek tek takım olan DG Sivasspor’un, Villarreal maçı programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında perşembe günü İspanya deplasmanında Villarreal ile karşılaşacak Sivasspor'un seyahat ve medya programı açıklandı.

Buna göre kırmızı-beyazlı takım, 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'ya gidecek. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile kadrodan bir futbolcu, aynı gün El Madrigal Stadyumu'nda saat 19.00'da basın toplantısına katılacak. Kırmızı-beyazlılar, Villarreal ile oynanacak maçtan önce stadyumdaki son idmanı saat 20.00'da yapacak.

22 Ekim Perşembe günü oynanacak maçın ardından Sivasspor kafilesi, 23 Ekim Cuma günü saat 01.00'da özel uçakla Sivas'a dönecek.

Oğuzhan Sarzep
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.