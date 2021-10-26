Vincenzo Montella: 'Bir tane soru soracaklardı ama yapmadılar, gittiler'

Adana Demirspor, perşembe günü Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Niğde Belediye ve ligde pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.

“Oyuncularım sonuna kadar inandılar”

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor maçında alınan 1 puanın çok önemli olduğunu belirtti. Montella, “Defansif anlamda ve genel olarak iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Onlara çok fazla pozisyon da tanımadık açıkçası. Kalitemize bakınca da ofansif olarak biraz daha fazla şeyler yapabilirdik. Her halükarda bizim takımı tebrik etmemiz gerekiyor. Sonuna kadar inandılar ve sonucu kovaladılar. Tabii ki de gergin bir maç oldu ve o gerginliği beğendiğimi söyleyemem. Maç sonunda da gazeteciler bir tane soru soracaklardı, akıllı bir soru soracaklardı ama yapmadılar, gittiler” diye konuştu.

“Hedefimiz adım adım ilerlemek”

Türkiye Kupası'nda da adım adım ilerlemek istediklerini aktaran Vincenzo Montella, “Biz de istiyoruz, kulübümüz de, futbolcularımız da istiyor. Adım adım ilerlemek lazım kupada. Hep lig maçlarının arasında oluyor ama bu bir fırsat. Oynatamadığımız oyuncuları da değerlendirmemiz için fırsat oluyor. Hedefimiz adım adım ilerlemek” ifadelerini kullandı.

“Milli takımda oynamak büyük bir onur”

Mavi-lacivertli ekibin orta saha oyuncularından İzlandalı Birkin Bjarnason, “Sivasspor maçındaki sonuç, istediğimiz bir sonuç değildi. O maçtan pozitif şeyler çıkartıp önümüze bakmalıyız. Ekip olarak son 2 maçtır elde edilen puanlardan dolayı pek mutlu değiliz ama hırsımız var. Biran önce galibiyet serilerini yakalamak istiyoruz. Milli takımda oynamak benim için çok büyük bir onur. Çok maç oynadım ama her gittiğimde aynı heyecanla oynuyorum. Bu trafik beni rahatsız etmiyor” dedi.

“Oyuna girdiğimde katkı sağlamaya çalışıyorum”

Adana Demirspor'un sol kanat oyuncularından Metehan Mimaroğlu ise takımda olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Mimaroğlu, “Zorlu bir deplasmandan 1 puan aldık ve herkesi kutluyorum. Bütün oyuncuların oynamaya ihtiyacı var. Bende oynamak için elimden gelen çalışmayı gösteriyorum. Oyuna girdiğimde katkı sağlamaya çalışıyorum kaç dakika olursa olsun” şeklinde konuştu.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

